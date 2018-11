Tot 30 maanden cel voor Roemeense dieven Nele Dooms

27 november 2018

16u56 0 Zele Drie mannen uit Roemenië zijn door de Dendermondse rechter veroordeeld voor een hele reeks diefstallen op bouwwerven. Ze waren vooral actief in Zele en omgeving, in de loop van vorig jaar en begin 2018. Florin-Adi B. en Lonut-Lucian P. moeten dertig maanden de gevangenis in, Marian V. werd veroordeeld tot twee jaar cel.

De dieven gingen op tal van bouwwerven aan de haal met werfmateriaal. De politie kon hen uiteindelijk vatten door doorgedreven onderzoek. Zo werd hun wagen met Nederlandse nummerplaat diverse malen via ANPR-camera’s in de buurt van inbraken gezien. Er werd ook telefonie-onderzoek gevoerd. Bij huiszoekingen vonden de speurders uiteindelijk gestolen materiaal terug. In de bestelwagen waar het trio mee reed, werd inbrekersmateriaal gevonden.

Volgens het parket maken de drie deel uit van een goed georganiseerde bende, met als enig doel inbraken in België te plegen. Hun advocaten vertelden de rechter dat ze vooral uit waren op geld verzamelen om terug naar Roemenië te kunnen reizen.