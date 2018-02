Tom Slabbaert schrijft boek over 'veramerikanisering' van de wereld 16 februari 2018

02u51 0 Zele Tom Slabbaert schreef het boek 'The point of no return - Columbine High School Shooting en de veramerikanisering van de wereld'. Hij deed onderzoek naar de schietpartij in een school in Colorado en de oorzaken ervan.

Zelenaar Tom Slabbaert (51) is in Zele voornamelijk bekend van de lokale bibliotheek waar hij tot voor kort werkte. "Het was tijdens mijn werk daar dat ik op een boek stootte over de schietpartij in Columbine High School. Uit dat boek bleek dat er een massa aan informatie verspreid werd over het schietincident op 20 april 1999, maar dat veel van die info helemaal niet correct is. Dat wekte mijn interesse en ik wilde weten wat er nu echt gebeurd was en wat er aan de basis lag van dat incident", vertelt de auteur.





Ongelijkheid

Bij de Amerikaanse auteur Dave Cullen vond Slabbaert een betrouwbare bron. "Hij was zelf snel ter plaatse nadat twee gasten van achttien jaar er een school wilden opblazen. Omdat dat niet lukte, zijn ze in het wilde weg beginnen schieten. Gevolg: veel doden en gewonden en de twee jongens pleegden zelfmoord. Nadat ik alle correcte info had, ging ik ook op zoek naar de oorzaak van dat schietincident en van alle schietincidenten die nog volgden. Ik kwam tot de constatatie dat de frustratie bij het gewone volk over de ongelijkheid aan de basis ligt."





Slabbaert, die zelf een radicaal- links gedachtegoed heeft, biedt in zijn boek ook enkele alternatieven aan voor het beleid. Het boek kost 17,99 euro en is te koop in de Standaard Boekhandel van Zele of via Boekscout.nl. (KDBB)