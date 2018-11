Toekomst Zeelse rommelmarkt onzeker: marktleider Oscar Wierinck stopt over half jaar Yannick De Spiegeleir

28 november 2018

17u01 1 Zele Oscar Wierinck (82) stopt binnen zes maanden met de organisatie van de rommelmarkt in de Zeelse stationsbuurt. Dat bevestigt hij aan onze krant. Het toekomstige gemeentebestuur onder leiding van Hans Knop (CD&V) wil een nieuw elan geven aan het wekelijks gebeuren. “Een nieuwe locatie behoort tot de mogelijkheden, maar er zal nood zijn aan mensen die de kar willen trekken”, klinkt het.

Als organisator van rommel-, brocante- en antiekmarkten in het Waasland is Oscar Wierinck een bekend gezicht in het wereldje. Drie jaar geleden nog kreeg de tachtiger de concessie in handen van de drukbezochte Lokerse ‘Kloddemarkt’ en sinds jaar en dag staat hij ook aan het roer van de Zeelse rommelmarkt: eerst op de Zandberg en later in de Spoorwegstraat en Stationsstraat.

In Lokeren blijft de marktleider actief, maar in Zele kondigt hij na 35 jaar zijn afscheid aan. “Er loopt nog een concessie voor een half jaar, daarna stop ik er definitief mee”, zegt Wierinck. Het nieuwe gemeentebestuur wil de rommelmarkt opfrissen, maar dat ziet de Zelenaar niet zitten. Een nieuwe verhuis is voor hem een brug te ver. “Op de Zandberg zijn we al moeten verhuizen door de komst van nieuwe winkels en bewoners.”

Huidig schepen van Markten Luc Raman (Zele Vlakaf) bevestigt dat de huidige concessie van de rommelmarkt nog zes maanden loopt. “Door de start van de legislatuur is er bewust geopteerd voor deze termijn, want het uitschrijven van een volgende concessie komt toe aan het nieuw bestuur.”

Hoe het verder moet met de Zeelse rommelmarkt nu Wierinck zijn afscheid aankondigt, is niet helemaal duidelijk. Het nieuwe gemeentebestuur van Zele, dat geleid zal worden door toekomstig burgemeester Hans Knop (CD&V), hoopt een nieuw elan te geven aan het gebeuren. “De rommelmarkt trekt nog altijd zijn volk, maar de huidige locatie is niet de meest aantrekkelijke. Daar kan zeker nog rond gewerkt worden. Ook een uitbreiding van het aanbod zou een positieve zaak zijn voor de aantrekkingskracht.” Voorlopig hoeven de Zelenaars die graag snuisteren in tweedehandsspullen dus nog niet te vrezen voor het einde van de rommelmarkt.

Vraag blijft wel wie in de voetsporen zal treden van de afscheidnemende Oscar Wierinck. Voor de organisatie van een rommelmarkt blijft het toekomstig gemeentebestuur afhankelijk van de goodwill van mensen die taken op hun schouders willen nemen. De komende maanden wil het bestuur rond de tafel gaan zitten met diegenen die belangstelling tonen voor een nieuwe concessie. Wordt vervolgd dus.