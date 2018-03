Toekomst van Zele: meer groen en minder auto's 01 maart 2018

02u57 0 Zele Het gemeentebestuur stelde onlangs een visie voor het centrum van Zele voor. Volgens studiebureau Stramien moet de auto in de toekomst een minder prominente plaats krijgen.

In het kader van de gemeentelijke toekomstvisie 'Groene Stroom' onderzocht studiebureau Stramien uit Antwerpen de mogelijkheden voor Zele. Daaruit blijkt dat er in de toekomst meer rekening moet gehouden worden met de zwakke weggebruiker. De auto wordt verbannen naar de rand van het centrum. Het studiebureau stelt voor om het kerkplein autovrij te maken en meer ruimte te voorzien voor groen en terrassen voor de horeca. Onafhankelijk gemeenteraadslid Francis De Donder merkte tijdens de laatste gemeenteraad op dat de plannen nog vaag waren. "We betaalden het studiebureau al bijna 49.000 euro. Voor dat bedrag mag er toch wat meer gezegd worden dan enkel een paar vage voorstellen", zegt De Donder.





"Het gaat om een visie, geen concreet plan of definitieve beslissingen", verduidelijkt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). "Aan de hand van dit voorstel zijn nu alle opmerkingen welkom." (KDBB)