Theater Rhetorika speelt ‘Als de kat van huis is’ Yannick De Spiegeleir

01 april 2019

17u04 0 Zele In het Gildenhuis kan je het komende weekend gaan kijken naar de voorstellingen van de komedie ‘Als de kat van huis is van’ theater Rhetorika.

Het stuk vertelt het verhaal van Chantal en Richard: een ingedut koppel, waarvan mevrouw op tweede huwelijksreis wil en mijnheer niet liever is dan thuis.

Roger Bolders is regisseur van het stuk. Er zijn voorstellingen op vrijdag 5 en zaterdag 6 april om 20 uur en op zondag 7 april om 15 uur. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop via www.rhetorika.be/tickets of 0499/73.08.82.