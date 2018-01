Theater Rhetorika op de planken met 'Ti' 25 januari 2018

02u43 0 Zele Theater Rhetorika staat binnenkort op de planken met 'Ti', een leesvoorstelling in Zele, over Zele en uit Zele.

Op vrijdag 2 februari brengen vijf acteurs van Zeels theatergezelschap Rhetorika een bijzondere leesvoorstelling. De voorstelling gaat over 'Ti', een jongen met een geestelijke beperking. Zijn omgeving doet haar best om met hem om te gaan, maar gemakkelijk is dat niet. Aanvankelijk is Ti een vrolijke kanttekening bij het dagelijkse leven maar langzaamaan wordt hij eerder een gevaar. Het dorp krijgt het steeds moeilijker met hem en het verhaal stevent af op een dramatische climax. De voorstelling 'Ti' is gebaseerd op de roman van Zeels auteur Henri Van Daele. Het verhaal speelt zich dan ook af in het Zele van de jaren vijftig. Vijf acteurs van theatergezelschap Rhetorika brengen samen met klarinettist Hannes Beauprez het beklijvende verhaal waarin herkenning, humor, ontroering en spanning aan bod komen. Henri Van Daele op zijn best.





De toegang voor de voorstelling is gratis. De voorstelling vindt plaats op vrijdag 2 februari om 20 uur in 't Gildenhuis in de Kloosterstraat in Zele. (KDBB)