Theater Rhetorika brengt tragikomedie 10 april 2018

02u53 0

Theater Rhetorika uit Zele staat vanaf dit weekend met een nieuwe productie op de planken. 'De Caraïbische Zee' is een tragikomedie van René Verheezen. Het is een volks en humoristisch stuk, waarbij twee mensen een ziekenhuiskamer delen en zo praten over de toekomst en hun dromen, en de mogelijke reis naar de Caraïbische zee. De première vindt nu zaterdag plaats. De volgende voorstellingen zijn op 20 en 21 april, telkens om 20 uur. Deze gaan door in zaal Het Gildenhuis in de Kloosterstraat in Zele. Zondag 22 april is de laatste voorstelling en die vindt plaats om 15 uur. Tickets zijn nog altijd beschikbaar en kan je bestellen bij de Pikke Outdoor of in de Press shop in Zele. Je kan ook bestellen via rhetorika@rhetorika.be of 0499 73 08 82. Tickets in voorverkoop kosten 10 euro, aan de kassa betaal je 12 euro. (KBD)