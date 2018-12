Theater Rhetorika brengt ‘Driekoningenvertelling’ in bibliotheek Yannick De Spiegeleir

18 december 2018

In de bibliotheek van Zele kan je op dinsdag 8 januari gaan luisteren naar een Driekoningenvertelling in het Zeels. De aanwezigen zullen het wonderlijke verhaal horen van drie arme sukkelaars die rondgaan als de drie koningen. Onder de Kerstster vertelt de schooier Schrobberbeeck wat hij samen met zijn kornuiten Pietjevogel en Suskewiet meemaakt in de heiligste nacht van het jaar. De vertelling is een adaptatie van het toneelstuk van Felix Timmermans. Goed voor een half uurtje ontroering, spanning, nostalgie en humor. De voorstelling start om 20 uur in de bibliotheek. De toegang is gratis. Op het einde wordt er rond gegaan ‘met den hoed’: wie wil kan een vrije bijdrage geven voor een lokaal goed doel. Na afloop wordt er een drankje aangeboden door de bibliotheek en het gemeentebestuur.