Theater Rhetorika brengt 'De Caraïbische Zee' 12 april 2018

Theater Rhetorika gaat zaterdag in première met 'De Caraïbische Zee'. Voor de uitvoering van de tragikomedie van René Verheezen konden ze acteur Marc Lauwrys strikken. Het stuk gaat over Mie en Nicole, twee dames die noodgedwongen een hospitaalkamer delen: hoe ze met ziekte en vergankelijkheid omgaan, hoe ze elkaar steunen en lastigvallen, hoe ze opstandig zijn en berusten. Kan de medische wereld hen helpen of moeten ze zich op het ergste voorbereiden? En hun reis naar de Caraïbische Zee, komt die er ooit? Er zijn voorstellingen op 14, 20 en 21 april om 20 uur en zondag om 15 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn te koop via 0499/73.08.82 of rhetorika@rhetorika.be.





(KDBB)