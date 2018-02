Thaise geeft kookles om Nederlands bij te schaven 05 februari 2018

02u31 0 Zele De Thaise Nokkie heeft gisteren een workshop authentiek Thais koken gegeven in de toonzaal van keukenbouwer Kletz. "Waarom? Een manier van integratie."

Voor de eerste keer organiseerde Thai@Home een kookworkshop met als resultaat een heel Thais menu. Zestien deelnemers sloegen aan het koken in de toonzaal van keukenbouwer Kletz aan de Lokerenbaan. "Met deze locatie willen we de amateur-chef de kans geven om een kookworkshop te volgen", zegt Glenn Casaer van Thai@Home. De deelnemers gingen aan de slag met authentieke Thaise ingrediënten zoals de zoete Thaise basilicum, galanga (gember) en citroengras.





"We leren mensen om echte Thaise loempia's te maken, deze verschillen van Chinese of Vietnamees, maar evengoed een Thais dessert op basis van butternut pompoen en palmsuiker", zegt de Thaise Nokkie die de kookworkshop kwam geven. Nokkie woont vijf jaar in België en ze volgde een integratiecursus en Nederlandse lessen. "De culinaire passie kreeg ik met de paplepel mee, mijn moeder was chef in verschillende grote internationale hotels. Deze workshops helpen mij mijn Nederlands bij te schaven en mij te integreren. Ik geef de cursisten een inkijk in de Thaise cultuur." (KDBB)