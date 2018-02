Taxifietsrit als voorbeeld voor duurzaam en veilig Zele 28 februari 2018

Zelenaars kregen een taxifietsrit aangeboden van de leden van Open Vld Zele. Op die manier konden ze hun boodschappen naar huis brengen op een duurzame manier.





De taxifietsritten kaderden in een actie waarbij Open Vld op het marktplein zijn visie voor de toekomst voorstelde en luisterde naar voorstellen van Zelenaars. "We hebben het onder andere over verkeerssituaties die veiliger kunnen, maar ook over het milieubewust beheer van gebouwen en energie", klinkt het. Met de taxifietsrit wilden ze alvast een voorbeeld stellen.





(KDBB)