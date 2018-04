Tamara Van Laere ijvert voor 'Pleegzorggemeente' 20 april 2018

Onafhankelijk gemeenteraadslid Tamara Van Laere wil van Zele een pleegzorggemeente maken. "Er is een nijpend tekort aan pleegoudergezinnen in Vlaanderen. Als gemeente kunnen we daar iets aan doen. We kunnen Pleegzorg Vlaanderen een hart onder de riem steken in hun zoektocht naar nieuwe gezinnen. Dat kan al met een kleine ingreep in het gemeentelijk wagenpark. Op elk voertuig wordt een achterruit-, deur- of bumpersticker aangebracht", zegt Tamara Van Laere.





Daarop staat de afbeelding van pleegzorg. "Op die manier wordt de problematiek zichtbaar. De stickers zijn gratis te verkrijgen." Om effectief een Pleegzorggemeente te worden zijn er nog meer initiatieven nodig. "Samen met Pleegzorg Vlaanderen wordt bekeken welke initiatieven nog mogelijk zijn op gemeentelijk niveau. Zo kan Zele kiezen om Zeelse pleeggasten en pleegoudergezinnen te ondersteunen met een pleegzorgpremie, vergelijkbaar met een geboortepremie." Verder moet de gemeente extra publiciteit maken om Pleegzorggemeente te worden.





Van Laere blijft alvast pleiten voor die initiatieven. (KDBB)