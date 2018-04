Tamara Van Laere ijvert voor hondenloopweide 05 april 2018

02u49 0

Een hondenloopweide in Zele. Dat vraagt onafhankelijk gemeenteraadslid Tamara Van Laere. "Die vraag krijg ik regelmatig van Zeelse baasjes. Vaak hebben eigenaars onvoldoende tijd om lange wandelingen te doen met de hond en de tuin is dikwijls niet groot genoeg om de hond te laten rondlopen", zegt Van Laere. Ondanks de verplichting om een hond aan de lijn te houden in het openbaar, wordt dat niet altijd opgevolgd. "Vaak reageren andere wandelaars dan geschrokken, wat normaal is. Een afgebakend terrein kan een oplossing bieden. Bovendien heeft een hondenloopweide ook een sterk sociaal karakter. Baasjes kunnen even tot rust komen op de aanwezige zitbanken en met elkaar een babbeltje slaan terwijl de honden samen rondrennen", aldus Van Laere. (KDBB)