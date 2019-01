Tal van interventies voor politiezone Berlare/Zele Koen Baten

28 januari 2019

11u59 0

De politiezone Berlare/Zele had afgelopen weekend verschillende interventies in verband met ongevallen en inbraken. Vrijdagavond werd op het kruispunt N47 en Durmen een overstekende fietsster aangereden door een auto die afsloeg. De vrouw kwam hierbij ten val en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Later op de avond werd in de Kastanjelaan in Zele een inbraak vastgesteld in een woning. Er werd een gaatje geboord in het raam en de daders gingen aan de haal met geld en juwelen.

Zaterdag gebeurde er in de Driesstraat in Zele een aanrijding waarbij een gaslek ontstond. Enkele nabijgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd, maar de brandweer en Eandis hadden de situatie snel onder controle.

Rond 21.00 uur zaterdagavond werd er in de Dijkstraat in Zele een verdacht voertuig opgemerkt. Bij controle van de wagen en de inzittenden werd een hoeveelheid drugs en toebehoren gevonden. De nodige pv’s werden opgesteld.

Er kwamen ook nog enkele meldingen binnen van onaangepast rijgedrag, maar deze voertuigen werden niet meer aangetroffen door de politie.