Suikervrije desserts vallen in de smaak Geert De Rycke

15 november 2018

16u58 0

Lekkere desserts maken die toch gezond zijn? Dat deden de senioren bij dienstencentrum Ziac in Zele. Het werd een echt smulfestijn. “En toch gebruiken we geen suiker. Met deze workshop willen we aantonen dat desserts niet noodzakelijk ongezond moeten zijn. Ook het omgekeerde is waar: het is niet omdat er geen suiker gebruikt wordt dat een dessert niet lekker is”, zeg hobbykok Ka Van Looken, die de workshop begeleidde.

De deelnemers moesten alleen hun eigen keukenmateriaal meebrengen, Ziac zorgde voor de rest. Interesse in de werking van Ziac? Iedereen is welkom in de Zwaanstraat 7 in Zele.