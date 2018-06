Subsidie voor lokale handel 07 juni 2018

De gemeente Zele tekent in om een subsidie te krijgen voor de ondersteuning van detailhandel. Dat doen ze op vraag van gemeenteraadslid Timothy Debeir (N-VA). "De lokale handel in Zele kan elk duwtje in de rug goed gebruiken", zegt raadslid Timothy Debeir. "In Zele hebben lokale handelaars het moeilijk, tekenend daarvoor is de vele leegstand. Om te helpen om daaraan iets te veranderen, stelde ik voor om in te tekenen op de provinciale subsidie voor de ondersteuning van de detailhandel via lokale besturen." Die subsidie ondersteunt gemeenten en steden bij de ontwikkeling van een eigen middenstands- en handelsbeleid. De subsidie bedraagt maximum 10.000 euro per budgetjaar. (KDBB)