Subsidie van bijna één miljoen euro voor nieuw sport- en jeugdcomplex 14 juli 2018

02u36 1 Zele De gemeente krijgt een subsidie van bijna een miljoen euro voor de bouw van het nieuwe sport- en jeugdcomplex aan de Zandberg. De eerste werken voor de bouw van het nieuwe complex zijn intussen aan de gang.

Zele heeft al jaren nood aan degelijke, gemeentelijke sport- en jeugdinfrastructuur. Daar wordt nu werk van gemaakt aan de Zandberg. In de nieuwbouw, die een plekje krijgt achter De Wiek, moeten zowel sport- als jeugdverenigingen hun thuishaven krijgen.





Het wordt een gigantisch gebouw met verschillende zalen voor de verschillende sporten. Een grote zaal voor basketbalploegen, mini- en zaalvoetbal, volleybal en badminton. Er is een zaal speciaal voor turnclubs, een danszaal, een plekje voor de sport- en jeugddienst, kleedkamers en bergruimtes voor de buitensporten en voor de jeugdverenigingen. Op de verdieping worden nog drie extra zalen voorzien: een zaal voor ropeskippers, eentje voor judo en karate en een bokszaal. Ook voor de jeugdverenigingen wordt daar een ruimte voorzien.





De gemeente diende een subsidieaanvraag in voor de bouw van het nieuwe complex. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) keurde die aanvraag nu goed. "We zijn fier op dit positieve resultaat na het vele werk voor het indienen van het dossier", zegt schepen van Sport Dirk De Mey (Open Vld). "De subsidie kadert binnen het sportinfrastructuurplan dat de mogelijkheid biedt aan private en publieke initiatiefnemers om projecten van bovenlokaal belang te dienen", weet Zeels N-VA-raadslid Herman Van Driessche. Concreet betekent het dat XL Gym een engagement aangaat om van de turnhal een bovenlokale sportinfrastructuur te maken.





Zele krijgt een subsidie van 962.500 euro. Het project zal in totaal 7.474.000 euro kosten. (KDBB)