Studeren in de bibliotheek 02 mei 2018

De bibliotheek zet binnenkort opnieuw de deuren open voor studenten. Vanaf 21 mei vinden studenten er een stille plaats om rustig te studeren. Er is wifi en elektriciteit en er is ook gratis koffie, thee en water. Studenten kunnen er elke weekdag terecht vanaf 8.30 uur tot sluitingstijd. Op zaterdag is de bib open van 9.30 tot 12.30 uur aan de Lokerenbaan 41. (KDBB)