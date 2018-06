Studeerpunt in de bib 06 juni 2018

In de Zeelse bibliotheek worden studerende studenten deze maand in de watten gelegd. Er werd een studeerpunt ingericht waar studenten zich in alle rust kunnen voorbereiden op de examens. "Er is wifi beschikbaar, airco houden de ruimte er koel en we voorzien elke dag fris water, koffie en thee", zegt bibliothecaris Hilde Van Kerckhove. "Deze week trakteren we de studenten bovendien op extra vitamines. Er staat een fruitmand klaar voor de studerende bibliotheekbezoekers." Studeren in de bibliotheek kan elke weekdag vanaf 8.30 uur tot sluitingstijd. Ook zaterdagochtend in de bib open. (KDBB)