Straf met opschorting voor moeder die zoon belaagde 02u28 0

Christiane H. uit Zele heeft voor de rechtbank van Dendermonde opschorting van straf gekregen. De vrouw stond terecht wegens belaging van haar eigen zoon. Haar zoon had ook klacht tegen haar ingediend bij de politie. Blijkbaar zorgde de vrouw regelmatig voor scheldpartijen en verwijten en zorgde dit voor veel leed in het gezin. De zoon drong tijdens de eerste zitting ook aan op een contactverbod voor de vrouw. H. zelf beweerde dat haar zoon was gehersenspoeld door zijn schoonmoeder en dat ze hem al vele jaren niet meer had kunnen spreken. De rechtbank was gisteren mild en gaf haar een straf met opschorting. Ze moet zich wel houden aan enkele voorwaarden gedurende drie jaar: ze mag geen contact zoeken met haar zoon en ze moet verdere psychologische begeleiding volgen. De vrouw was niet aanwezig om haar vonnis te horen. (KBD)