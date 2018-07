Straatracers mogen het gaan uitleggen bij politierechter 05 juli 2018

Aan de Markt van Zele werd dinsdag een straatracer op heterdaad betrapt. Die zal zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank. "We blijven gerichte controles doen", zegt korpschef Mariska Van Hoylandt.





Regelmatig klagen bewoners in Zele over racende auto's. Passanten kunnen dan af en toe een nummerplaat noteren die dan naar de politie gaat. "Of de politie er iets mee doet, is nog maar de vraag", klinkt het. Daar werd afgelopen dinsdag het tegendeel van bewezen. "Onze diensten hielden een alcoholcontrole aan het marktplein toen er een auto kwam voorbij geracet", zegt korpschef Mariska Van Hoylandt. "Dankzij een melding van een burger stond die nummerplaat in ons systeem."





De jonge bestuurder had pas een voorlopig rijbewijs. "Bovendien vervoerde hij twee personen en hij droeg geen gordel. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen en er gaat een pv naar het parket", weet Van Hoylandt. "Ook op de Lokerenbaan werden vorige week twee straatracers gesnapt", zegt de korpschef. "Met het parket is de afspraak gemaakt dat dergelijke zaken stuk voor stuk behandeld worden", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). (KDBB)