Stoelen en afval vatten vuur in woning, schade beperkt Koen Baten

19 maart 2019

16u52 1

De Zeelse brandweer werd dinsdagnamiddag opgeroepen voor een brand in een woning in de Langestraat. Bij aankomst bleken er enkele stoelen en wat plastic afval en karton in brand te staan. Hoe de brand was ontstaan, is niet bekend. Ook de bewoners wisten niet hoe het vuur kon ontstaan. In de buurt van de brand stond geen elektriciteit of ander brandbaar materiaal. Het vuur was snel geblust en de schade bleef beperkt. De bewoners liepen tijdig naar buiten en er vielen geen gewonden.