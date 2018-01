Stijn De Bock is Zeelse Sportfiguur 2017 19 januari 2018

De 24-jarige Stijn De Bock mag de titel van Zeelse Sportfiguur 2017 achter zijn naam zetten. De nationale wielerkampioen elite zonder contract haalde een record aan voorkeurstemmen. Zo stipte meer dan de helft van de Zeelse sportclubs Stijn aan als hun favoriete sportfiguur. Dartsvedette Sven Verdonck kreeg de titel van verdienstelijkste sportbeoefenaar en kersvers wereldkampioen United Dancers kreeg de titel van meest verdienstelijke sportclub. De titel 'staat van verdienste' ging deze keer naar voormalig judokampioen en toptrainer Raimond Van Avermaet. Sverre Van Britsom kroonde zich dan weer tot belofte van het jaar. Het 12-jarige atletiektalent werd in 2017 officieus de nationale kampioen in het veldlopen bij de miniemen. Officieus, omdat hij eigenlijk nog iets te jong was.





