Sticker helpt huisdieren redden bij brand 16 maart 2018

02u35 0 Zele Mensen met huisdieren kunnen voortaan een gratis sticker afhalen die aantoont dat er een huisdier in hun huis woont, zodat brandweermannen tijdens een reddingsoperatie ook met het dier rekening kunnen houden.

De brandweer van de Zone Oost ontwierp de sticker 'Red mijn huisdier'. Die kunnen mensen voor hun raam hangen. Als er brand uitbreekt in het huis, weten brandweermannen dat ze nog een dier moeten redden. De sticker werd zo ontworpen dat je erop kan aanduiden welke dieren je in huis hebt en hoeveel het er zijn.





1.000 stickers

Danny Bracke uit de Driesstraat kwam alvast een sticker afhalen bij schepen van Dierenwelzijn Serdar Celik (sp.a) en schepen van Milieu Geert Roosenboom (Open Vld). "Ik heb drie honden: de Groenendaelers Yenck en Giubba en de Tervuerense herder Teddy. De sticker is een fijn initiatief, het is een geruststelling om te weten dat de brandweer ook de huisdieren zal redden in geval van nood", zegt Danny.





"Bij woningbranden zijn er spijtig genoeg nog steeds veel huisdieren onder de slachtoffers. Dat komt voornamelijk omdat de brandweer niet weet dat er een huisdier aanwezig is", klinkt het bij de brandweerzone Oost. "Met de invoering van de sticker willen we dat aantal slachtoffers verlagen." Gemeente Zele beschikt over 1.000 stickers. Mensen met huisdieren kunnen zo'n sticker gratis ophalen op het secretariaat op de gelijkvloerse verdieping van het gemeentehuis. (KDBB)