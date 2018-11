Ste-Cecilia haalt dirigent Frank De Vuyst terug naar roots Yannick De Spiegeleir

22 november 2018

13u37 0

Tijdens het Ceciliaconcert op 30 november in De Wiek staat gastdirigent Frank De Vuyst op de bok. Op dit moment is hij vaste dirigent van het harmonieorkest ‘Unió Musical in Torrent’, en van de ‘Agrupació Artística Musical’ in Denia, Spanje. Sinds 2013 is hij artistiek directeur van het professionele ‘Wind Orchestra Zaragoza.’ In december keert hij even terug naar zijn Zeelse roots, naar het orkest waar het voor hem allemaal begon: Ste-Cecilia Zele. Aan het concert onder leiding van Frank De Vuyst gaan concerten vooraf van het Instaporkest onder leiding van Aaron Van de Winckel en een optreden van de Jeugdharmonie onder leiding van Pieter Corten. Het programma start om 20 uur. Kaarten kosten in voorverkoop 2 euro, aan de kassa 3 euro. Tickets zijn verkrijgbaar via https://www.dewiek.be/e400/ceciliaconcert.