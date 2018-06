Start bouw drie windturbines aan industriezone 01 juni 2018

03u00 0 Zele De voorbereidende werken voor de bouw van drie windturbines aan de industriezone gaan van start. Eind dit jaar moeten de wieken van de windturbines voor het eerst draaien.

Aspiravi nv bouwt binnenkort drie extra windturbines nabij de industriezone in Zele. Eentje komt tussen de Baaikensstraat en de A. Van der Moerenstraat en de andere twee komen tussen Durmen, de A. Van der Moerenstraat en Langevelde. De voorbereidende werken gaan nu van start. "Die werken houden onder andere de aanleg van toegangswegen en werkvlakken voor de kraanopstelling in", klinkt het bij Aspiravi. "In juni gaan de funderingswerken van start en vanaf september plannen we de opbouw van de windturbines. De indienstname is voorzien voor het einde van het jaar."





De turbines zullen groene stroom produceren dat gelijk is aan het jaarlijks verbruik van 4.000 gezinnen. Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cvba kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengst van windenergie. Info: www.aspiravi-samen.be. (KDBB)