Sportraad zoekt audiovisueel talent Katrijn De Bleser

30 juli 2018

De Sportraad van Zele is op zoek naar een jonge, creatieve geest die het jaarlijkse sportgala audiovisueel wil ondersteunen. Je mag je ook per twee aanbieden. Kandidaten moeten goed overweg kunnen met een camera en programma's om video's te monteren. Ze mogen ook zelf met leuke ideeën komen om Zeelse sportclubs en -figuren extra in de kijker te zetten. Het sportgala vindt plaats op 15 december. Kandidaten kunnen nog tot 30 augustus mailen naar sportdienst@zele.be.