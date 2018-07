Spiegelpaleis wordt omgevormd tot elf woningen 11 juli 2018

02u25 0 Zele Het Spiegelpaleis maakt binnenkort plaats voor een nieuwbouw met een kantoor en elf woningen. 'De blauwe zaal', zoals ze in de volksmond heet, sterft daarmee een stille dood.

Het Spiegelpaleis aan de Dendermondebaan was jarenlang één van de grootste Zeelse feestzalen. Nadat de uitbaters met pensioen gingen, verwoestte een brand het gebouw en vandaag blijft er niet veel over van wat ooit een bruisende feestzaal was. Notariskantoor Heiremans-Vandersnickt kocht de site al aan om er een kantoor- en woonproject te bouwen. "We zijn eerst in gesprek gegaan met de nieuwe eigenaars zodat het nieuwe gebouw past in de toekomstvisie van ons centrum", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld).





Daaruit werd het huidige project dus gekozen.





"Om de nieuwbouw te zetten, wordt een deel van de gemeentelijke eigendom ingenomen. Het gaat om een grondruil waarbij de gemeente 164.443 euro krijgt van de bouwheer", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Geert Roosenboom (Open Vld).





Op de gemeenteraad was er toch even discussie over het project. "Het kan absoluut niet dat zo'n dossier niet vooraf op een commissievergadering besproken wordt. Zo konden we geen goed beeld vormen van het dossier", merkte raadslid Herman Van Driessche (N-VA) op. (KDBB)