Speelplein Marsupilami trapt werking op gang Katrijn De Bleser

31 juli 2018

16u25 1

Speelplein Marsupilami aan het marktplein van Zele is opnieuw uit de startblokken geschoten.

Maandag hadden ze hun eerste werkdag en dinsdag kwamen er al een dertigtal kinderen meespelen. "Nu zijn er nog sportkampen en het is ook bouwverlof. Tegen het einde van de maand verwachten we zeker nog een piek", zegt hoofdleider Jarno Van Puyenbroeck. Gisteren speelden de kinderen één tegen allen. Tijdens dat spel moesten ze een waslijst aan opdrachten afwerken waaronder 150 stenen krijten. Als ze alles tot een goed einde brachten, beloofde de leidingsploeg alvast een verrassing. Nog tot het einde van de zomervakantie kunnen kinderen komen meespelen op speelplein Marsupilami. De poorten gaan steeds open om 13.30 uur, het einde van de activiteiten is voorzien om 17.30 uur. Kinderen kunnen ter plaatse inschrijven.