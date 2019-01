Snelheidsduivel krijgt 45 dagen rijverbod na fikse overtreding Koen Baten

18 januari 2019

Axel D. is door politierechter Peter D'hondt veroordeeld tot een rijverbod van 45 dagen nadat hij op de Europalaan in Zele een fikse snelheidsovertreding beging. De man reed 152 kilometer per uur, terwijl er slechts 90 is toegelaten. De feiten gebeurden op 17 oktober vorig jaar. De man zelf rijdt 80.000 kilometer per jaar en vroeg om een milde straf. Naast het rijverbod kreeg D. ook nog een geldboete van 1.200 euro opgelegd.