Sluikstorters betalen dubbel Katrijn De Bleser

31 juli 2018

17u03 1

De gemeente Zele en IDM gaan verder de strijd aan tegen sluikstorten. Sluikstorters die gevat worden, moeten voortaan twee keer een boete betalen. "Samen met IDM volgen we voortaan een nieuwe procedure in verband met de facturatie", zegt schepen van Milieu, Geert Roosenboom (Open Vld). "Als de dader bekend is zal die een GAS-boete ontvangen. Daarbovenop krijgt die ook nog eens een opruimvergoeding in de bus." De opruimvergoeding is zo hoog als de kosten die gemaakt werden om het stort op te ruimen met een minimum van 125 euro. GAS-boetes kunnen oplopen tot 350 euro, de boete is afhankelijk van de ernst van de feiten. De overtreder krijgt eerst wel de kans om zich per brief of persoonlijk te verantwoorden. Onder sluikstorten wordt niet enkel het lozen van vuilniszakken in het openbaar gerekend. Ook blikjes of papiertjes op straat gooien, is sluikstorten.