Slecht gedoofde sigaret zorgt voor lichte rookontwikkeling Koen Baten

26 maart 2019

22u47 0

Een onvoldoende gedoofde sigaret heeft in de Dendermondebaan in Zele voor een kleine brand gezorgd achteraan in een woning. De bewoonster rookte een sigaret in een aparte ruimte, maar vermoedelijk was deze niet goed uit. Hierdoor begon er wat papier te smeulen en was er rookontwikkeling. De brandweer van Zele werd verwittigd maar had de situatie meteen onder controle. De woning werd kort verlucht, niemand raakte gewond.