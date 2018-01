Siluskip Zele schittert op Gymgala 02u45 0 Foto De Rycke

Tot tweemaal toe mocht Siluskip Zele in een uitverkochte Lotto Arena in Antwerpen laten zien dat ropeskipping zoveel meer is dan enkel wat touwtje springen. Ropeskipping zit sinds begin dit jaar onder de vleugels van GymFed Vlaanderen. Siluskip bewees dat het zijn plaats daar verdient. Het pakte uit met een wervelende act waarvoor kijkers ogen te kort kwamen. Salto's, dans, solospringen, twee tot zelfs vier touwen werden door elkaar gebruikt. Een geslaagd optreden voor Lotte Walraet en haar team.





(JOP)