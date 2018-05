Serdar Celik trekt lijst sp.a in Zele 03 mei 2018

Huidig schepen Serdar Celik zal de lijst van sp.a Zele trekken tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen. In 2012 trok sp.a in kartel met Groen naar de Zeelse kiezer. Celik stond toen op de tweede plaats en met 457 stemmen kreeg hij toen de meeste stemmen van zijn lijst achter zijn naam. Dat resultaat bezorgde hem als enige van zijn lijst een zitje in de gemeenteraad, meteen goed voor een schepenambt. Celik was als vijfde schepen de voorbije jaren bevoegd voor Diversiteit, Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid. Als lijsttrekker gaat Celik nu opnieuw voor een zitje. Serdar Celik is de eerste Zeelse schepen met Turkse roots.





(KDBB)