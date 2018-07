Senioren trappen Park Feesters op gang 07 juli 2018

Park Feesters werd gisteren al goed ingezet met enkele nieuwigheden. Niet alleen werd de WK-match van de Rode Duivels uitgezonden op groot scherm, er was ook speciale aandacht voor senioren en medioren. Die namen het tegen elkaar op tijdens wedstrijdjes petanque en kubb. Ook sport en spel, tai chi en keep fit voor senioren behoorde tot de activiteiten. Over de middag werd een uitgebreid feestmaal voorzien in het park en na de middag waren er gezellige optredens. "Het is best fijn dat er eens speciale aandacht gaat naar de iets oudere bevolking", klinkt het bij enkele aanwezigen. Vanmiddag gaat het feest gewoon voort met een Familienamiddag, optredens en een discobar. (KDBB)