Schuimkragen bestaan 25 jaar en blijven degustaties organiseren Geert De Rycke

23 januari 2019

De Schuimkragen bestaan dit jaar 25 jaar en dat feestjaar werd ingezet met een degustatie van Winterbieren.

De Zeelse Schuimkragen mochten een zestigtal mensen ontvangen tijdens hun degustatie van Winterbieren. Deelnemers konden proeven van drie blonde en drie bruine bieren, tussendoor werd er ook tijd gemaakt voor een hapje.

Wat 25 jaar geleden begon als een idee van drie mensen, is vandaag uitgegroeid tot een club met 120 leden en zo’n twaalf activiteiten per jaar. Dit jaar staat er in april de viering van het 25-jarig bestaan op het programma met een plechtig moment in het gemeentehuis. Maar voordat het zover is, staat er volgende maand nog een degustatie met Hollandse bieren op het programma.