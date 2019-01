Schoonzussen steken mode- en decoratiewinkel Les Belles Soeurs in nieuw kleedje Yannick De Spiegeleir

29 januari 2019

15u05 0 Zele In de Cesar Meeusstraat openen schoonzussen Els, Pieke en Nancy dit weekend feestelijk de deuren van hun vernieuwde mode- en decoratiezaak Les Belles Soeurs.

Les Belles Soeurs is na een jaar uitgegroeid tot een geliefd adresje bij liefhebbers van betaalbare en exclusieve mode en decoratie. Les Belles Soeurs biedt bovendien kledingstukken aan van maatje 34 tot 48. De zaak verhuisde van de eerste verdieping van het herenhuis naar de benedenverdieping, waar ook de tearoom ’t Schaliënhuys is ondergebracht. Zowel de horeca- als de modezaak zitten in een nieuw kleedje. “Door te verhuizen naar het gelijkvloers verhogen we de toegankelijkheid van onze winkel”, zegt Els.

“We hebben ook de openingsuren van Les Belles Soeurs aangepast. Voortaan zijn we van dinsdag tot zaterdag doorlopend open van 10 tot 17 uur. Zo kunnen mensen die ’s middags komen lunchen in ’t Schaliënhuys ook een bezoekje brengen aan onze winkel.”

Dit weekend kunnen klanten de vernieuwde winkel ontdekken tijdens een feestelijke opening op vrijdag van 10 tot 22 uur en zaterdag van 10 tot 17 uur. Op dat moment geldt er een korting van -10 procent op de nieuwe collectie. “Ook ’t Schaliënhuys is open. Ideaal om er een uitstapje van te maken”, nodigen de schoonzussen uit.

Meer informatie op de Facebookgroep ‘Les Belles Soeurs – Fashion & Home decoration’.