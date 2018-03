Schoonzussen openen zaak boven 't Schaliënhuys KLEREN PASSEN EN DECORATIE ZOEKEN IN 'LES BELLES SOEURS' KATRIJN DE BLESER

01 maart 2018

02u51 0 Zele Drie schoonzussen openen komend weekend 'Les Belles Soeurs - Fashion & Home Decoration'. Een concept dat in Zele eerder zeldzaam is. Boven 't Schaliënhuys kunnen dames voortaan shoppen terwijl kinderen spelen in een speciaal ingerichte speelkamer. "Een droom die in vervulling gaat", klinkt het.

Rustig kleren passen en snuisteren tussen decoratie-artikelen terwijl de kindjes veilig spelen en de mannen genieten van een drankje. Dat is het nieuwe concept van de drie schoonzussen Nancy Heungens, Pieke Theus en Els Verhaegen. "Samen met Nancy kwam ik op het idee om iets te doen met dameskleren", zegt Pieke. "We waren nog niet goed bezig met het uitwerken van ons idee of we hoorden dat Els dezelfde droom deelde."





Ideale locatie

Toen Els met haar gezin eind vorig jaar verhuisde, kwam de ruimte boven hun zaak 't Schaliënhuys in de Cesar Meeusstraat leeg te staan. "Een ideale locatie om onze droom waar te maken", zegt Els.





Op twee maanden tijd werd alles in gereedheid gebracht om de shop te openen. "We bieden een concept dat vandaag nog uniek is in Zele", zegt Els. "Het hele gezin kan hier terecht en niemand zal zich vervelen. Het is echter geen must om iets te drinken in 't Schaliënhuys, dames hoeven niet door de zaak. Ze kunnen gewoon de trap op naar Les Belles Soeurs zonder eerst iets te moeten drinken. Klanten van 't Schaliënhuys zullen in de zaak wel enkele artikelen zien staan van Les Belles Soeurs. De decoratie in 't Schaliënhuys is voortaan allemaal van Les Belles Soeurs. Alles wat daar staat is op de verdieping er boven te koop."





De naam 'Les Belles Soeurs' lag voor de hand, aangezien we schoonzussen zijn. "We doen dit alle drie in bijberoep. Het is voor ons eerder een hobby, iets wat we echt graag willen doen", zegt Nancy. "We bieden kleding voor alle dames, ook dames met grotere maten. Drie dagen per week is de winkel vrij open voor publiek. Maar ook op Facebook is de collectie te bekijken, dames kunnen online bestellen en een afspraak maken om de bestelling af te halen als het past."





Toekomstplannen

De dames openen dit weekend hun shop voor publiek, maar ze kijken al verder en ze hebben al toekomstplannen. "We willen inspelen op de behoeften van de moderne werkmens. Daarom plannen we ook enkele avonden. Tijdens de zogenaamde late-eveningshopping kunnen dames hier terecht voor een gezellige avond, terwijl de kinderen spelen in de speelhoek en met een zoetigheidje tijdens het shoppen."





Les Belles Soeurs - Fashion & Home Decoration opent de deuren op zaterdag 3 maart boven 't Schaliënhuys, Cesar Meeusstraat 11. De winkel zal open zijn op donderdag in de voormiddag en in de namiddag, zaterdag en zondag doorlopend open. Info is te vinden op de Facebookpagina 'Les Belles Soeurs - Fashion & home decoration'.