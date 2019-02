Schooltje Kamershoek krijgt jaartje extra respijt Yannick De Spiegeleir

01 februari 2019

15u09 0 Zele Goed nieuws voor het kleinste schooltje van Zele in de wijk Kamershoek. Minister Crevits (CD&V) maakte vandaag bekend dat basisscholen met een tekort aan leerlingen twee genadejaren krijgen.

18 schooltjes in Vlaanderen, waaronder Kamershoek in Zele, krijgen dankzij de maatregel nu een extra jaar respijt en kan na dit schooljaar dus nog minstens twee jaar blijven verder bestaan. “Scholen spelen een belangrijke rol voor het lokale buurt- en dorpsleven. School wordt gemaakt dicht bij de plaats waar ouders met hun kinderen wonen, zeker in het basisonderwijs”, aldus Crevits.