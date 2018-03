School wil vierde klas voor leerlingen met autisme DE ZONNEWIJZER HOOPT SPONSORS TE OVERHALEN MET INLEEFPARCOURS KATRIJN DE BLESER

10 maart 2018

02u53 0 Zele In buitengewoon onderwijs De Zonnewijzer heeft één op de vier leerlingen een vorm van autisme. De school zet dan ook extra in op aangepaste klassen en materialen. Aan de hand van een inleefparcours kwamen mensen zelf ervaren wat autisme inhoudt.

"In het werken met mensen met autisme is het vaak de uitdaging om te weten welke nu de gepaste zorg of aanpak is. Daar zetten we de laatste jaren extra op in. Zo kunnen sommige leerlingen niet om met de vele prikkels op de speelplaats. Zij kunnen dan terecht in een binnenspeelruimte, waar gepaste activiteiten voorzien worden", zegt Benedicte Lenssens, interne begeleider autisme bij De Zonnewijzer. 25 procent van de leerlingen in de school heeft een bepaalde vorm van autisme, terwijl dat drie jaar geleden nog maar tien procent was.





De school kocht de laatste drie jaar dan ook speciale materialen aan. "De voorbije drie jaar konden we elk jaar een structuurklas inrichten. In zo'n klas zijn de bureaus van de leerlingen afgeschermd, iedereen heeft zijn eigen ruimte waarin er weinig afleiding is. Voor elke leerling werd een ruimte ingericht aan de hand van wat die specifiek nodig heeft. Elke leerling werkt er op zijn eigen niveau", zegt Benedicte. Het geld voor de inrichting van de structuurklassen haalden ze bij sponsors. Dat was nodig, want de inrichting kost zo'n 5.000 euro. "Dankzij de sponsors konden we ook al een mediatheek inrichten met aangepast spelmateriaal en iPads. Met die iPads kunnen robots geprogrammeerd worden. Op die manier proberen we ook voor onze leerlingen in te zetten op STEM."





De materialen kwamen er dankzij de sponsors. "We wilden onder andere de sponsors de kans geven om te ervaren wat autisme juist inhoudt. Dat is natuurlijk voor elk kind anders, maar in het inleefparcours benaderen we verschillende prikkels."





Vierde structuurklas inrichten

Zo toonde een stroboscoop hoe iemand met autisme een flikkerende TL-lamp ervaart, een cd met achtergrondgeluiden was prominent aanwezig en wie met een verrekijker tussen stoelen probeerde te wandelen, ondervond dat het niet vanzelfsprekend is. Ook geuren en smaken kwamen aan bod. "Een brooddoos met een geurtje aan toont aan hoe sommige mensen met autisme niet tegen een bepaalde geur kunnen, hoe die geur alles overheerst. Zo hebben we een leerling die ruikt wanneer ik op school ben", aldus Benedicte.





De sponsors mochten daarmee even de wereld van autisme ontdekken in de hoop dat ze ook in de toekomst blijven sponsoren. Zo kan de school een vierde structuurklas inrichten en ze willen ook speciale materialen aankopen, zoals stoelpotenbeschermers, wiebelkussens, oorkappen en drukvesten die kinderen met autisme tot rust kunnen brengen.