Scheve schaats bij trouwstoet? Tot 350 euro GAS-boete 27 juni 2018

02u46 0 Zele Wie zich roekeloos en asociaal gedraagt bij trouwstoeten, vliegt in Zele voortaan de bon op. Trouwers moeten ook een formulier invullen waarop ze aangeven dat er een stoet zal zijn.

In Antwerpen werd eerder al een speciaal reglement opgesteld. Voor roekeloos en asociaal gedrag in trouwstoeten riskeren alle deelnemers er voortaan een een GAS-boete tot 350 euro, bovenop het pure gerechtelijke luik. Het fenomeen van trouwstoeten die straten blokkeren, onbeschrijflijke herrie maken en levensgevaarlijke manoeuvres uitvoeren, doet zich ook in Zele voor.





"Als koppels hun huwelijk aanvragen bij de gemeente, moeten ze voortaan een formulier invullen en aanduiden of ze van plan zijn om vreugdeschoten af te vuren, een trouwstoet willen organiseren of ze andere plannen hebben in het openbaar", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). "Dat formulier gaat naar de politie. Zo kan zij erop toezien dat de verkeersregels tijdens de trouwstoet worden nageleefd. Als er overtredingen zijn, wordt daar gevolg aan gegeven."





Dat stoeten ook rustig kunnen verlopen, werd al bewezen na de wedstrijden van de Rode Duivels. Dan trekt een karavaan claxonnerend door Zele. "Wij moeten ons al jaren aan die regelgeving houden. We waren vragende partij om die ook bij trouwstoeten in te voeren", zegt organisator Francis De Donder. (KDBB)