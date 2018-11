Schepen De Roover (ZDB) geveld door ongelukkige val Yannick De Spiegeleir

11 november 2018

Opvallende afwezige dit weekend op de viering van 65 jaar kunstkring Were Di: schepen Guy De Roover (ZDB). Hij kwam thuis vorige week ongelukkig ten val. De Roover hield er een breuk in de enkel aan over en een pijnlijke knie. “Ik was zelfs even buiten westen en ben momenteel gekluisterd aan een rolstoel”, getuigt de schepen. “Mijn been zal ook minstens zes weken in de plaaster blijven.” Een volledige comeback lijkt dus nog niet voor morgen.