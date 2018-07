Schadecommissie samengeroepen na droogte 13 juli 2018

Landbouwers die tijdens de voorbije maand schade hebben geleden door de droogte, kunnen daar een schadevergoeding voor krijgen.





De gemeente Zele heeft beslist om een schadecommissie landbouw samen te roepen.





"Door de extreme droogte van de voorbije weken is er in totaal al meer dan 200 liter water minder gevallen dan normaal. Dit heeft als gevolg dat gras amper groeit, zo hebben de koeien minder te grazen en dan gaan ze minder melk produceren", weet schepen van Landbouw Dirk De Mey (Open Vld).





Een ander gevolg is dat de landbouwers minder gras kunnen inkuilen waardoor de wintervoorraad kleiner is dan de vorige jaren. Landbouwers die schade hebben, kunnen vanaf 12 juli een formulier ophalen in het gemeentehuis. Aan de hand van dat formulier komt de schadecommissie dan op bezoek om de schade vast te stellen. (KDBB)