ROTZ zoekt vrijwilligers 05 juli 2018

02u34 1

Het Zeelse Huis van het Kind ROTZ is op zoek naar vrijwilligers voor het traject 'Voor het eerst naar school? ROTZ wijst je de weg'. Studenten kleuter- of lager onderwijs of studenten die de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind volgen, zijn zeker welkom om een handje te helpen en de opvangmomenten voor peuters pedagogisch en creatief vorm te geven. Het traject gaat door op woensdagvoormiddag. Info bij ROTZ: Markt 45 of 052 45 98 16. (KDBB)