ROTZ heeft brochure over kinderopvang klaar Katrijn De Bleser

30 augustus 2018

10u08 0

ROTZ heeft een brochure klaar over kinderopvang in Zele. "Nog te weinig mensen kennen het nut van kinderopvang", zegt brugfiguur Imke Kint.

Het Zeelse Huis van het Kind, ROTZ wint steeds meer aan belang bij Zeelse ouders. Die stappen al snel eens binnen voor een vraag of om een praatje te maken. "We merkten dat veel ouders vragen hadden over kinderopvang in Zele, zowel voor baby's en peuters als over opvang voor schoolgaande kinderen", zegt Imke Kint, brugfiguur in Zele. "Bovendien zijn er nog heel wat ouders die het nut van kinderopvang niet inzien. Zo kwamen we op het idee om een brochure te maken."

Kinderopvang is immers meer dan enkel een oppas voor het kind. "Een kinderopvang verbreedt de leefwereld van kinderen en van hun ouders, het stimuleert ook de ontwikkeling omdat kinderen er van elkaar kunnen leren. Bovendien kunnen ze er vriendjes maken en anderstalige kinderen komen spelenderwijs in contact met onze taal. Dat alles samen zorgt ervoor dat ze een goede basis hebben om naar school te gaan", zegt Imke.

De brochure werd geschreven in duidelijke taal. Er worden meteen antwoorden gegeven op veel gestelde vragen zoals de kostprijs van kinderopvang, wat er gebeurt als het kind ziek is of wat ouders kunnen doen tijdens vakantieperiodes. Ook werd er een opdeling gemaakt per leeftijd, tot als kinderen twaalf jaar oud zijn.

De brochures zijn te vinden bij ROTZ, Markt 45 en bij de partners van ROTZ. De flyer kan ook online gelezen worden via de website van de gemeente of via www.rotz.be.