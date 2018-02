Rookontwikkeling aan koelsysteem 15 februari 2018

De brandweer van Zele werd woensdagochtend opgeroepen voor een kleine brand in een bedrijf in de Textielstraat in Zele. Het vuur ontstond rond 6.15 uur ter hoogte van het koelsysteem van de printer. Daar was een lichte rookontwikkeling ontstaan. De brandweer was snel ter plaatse, maar hoefde bij aankomst niet meer te blussen. De hangar waar de machine stond opgesteld, werd grondig verlucht door de brandweer. De schade bleef relatief beperkt. Niemand raakte gewond. (KBD)