Ronkend stukje geschiedenis ZELENAAR BRENGT COLLECTIE OLDTIMERTRACTOREN NAAR JAARMARKT KATRIJN DE BLESER

21 maart 2018

02u50 0 Zele Verzamelaar Jan Geerinck is gisteren met zijn bijzondere collectie oldtimertractoren afgezakt naar de Zeelse jaarmarkt. Voor Jan een hobby, voor de Zelenaar die naar de jaarmarkt kwam een momentje om even stil te staan.

Net als overal in onze regio lokt ook de Zeelse jaarmarkt de laatste jaren minder en minder mensen naar het centrum van de gemeente. "Dertig jaar geleden: toen was er nog een jaarmarkt waarvoor de mensen verlof namen. Nu komen er jaar na jaar minder mensen naar de jaarmarkt", klinkt het bij enkele oudere bezoekers. "Mensen vinden het niet bijzonder genoeg meer om er vakantie voor te nemen." Het gemeentebestuur van Zele probeert daar wat aan te doen en nodigde enkele opvallende bezoekers uit. Zo was ook Jan Geerinck (35) aanwezig: een geboren en getogen Zelenaar met een opvallende hobby.





Hij bracht twee van zijn oldtimertractoren mee naar de jaarmarkt.





Tweede Wereldoorlog

"Beide tractoren werden gebouwd in 1950, net na de Tweede Wereldoorlog", zegt Jan. Jan is al van kindsbeen af geïnteresseerd in oldtimertractoren. "Mijn ouders zijn landbouwers. Daarmee werkte ik als kleine jongen al tussen de tractoren. Al snel groeide de liefde voor oldtimers, voornamelijk van het merk Fendt. Als kind mocht ik er al eens mee rijden en het heeft me eigenlijk nooit losgelaten. Oldtimertractoren zoeken, ze opkopen en er dan aan sleutelen is vandaag mijn hobby geworden. Iedereen zou zo'n hobby moeten hebben, er zouden veel minder mensen zijn met een burn-out."





Arabische volbloed

Jan werkt in de vleesindustrie en na zijn werk klust hij ook nog bij als zelfstandige op de boerderij van zijn ouders. Als hij dan nog wat tijd over heeft, werkt hij aan zijn tractoren. "Eigenlijk heb ik te weinig tijd om daaraan te werken, maar voor iets wat je graag doet, heb je steeds te weinig tijd."





De oldtimers mogen nu en dan eens buiten, bij het publiek. "Voor de gelegenheid komen we eens naar de jaarmarkt en ook in de zomer durf ik eens deelnemen aan een oldtimerrit." Waarom Jan dan niet voor auto-oldtimers kiest? "Het verhaal van de tractoren trekt me aan. Moesten ze kunnen praten, ze zouden een stukje geschiedenis te vertellen hebben."





Voorts is op de Zeelse jaarmarkt voornamelijk de prijskamp voor rij- en trekpaarden een trekpleiser. "Dit jaar wisten we zelfs een Arabische volbloed te strikken", aldus schepen van Landbouw, Dirk De Mey (Open Vld).