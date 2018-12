Roger en Monique vieren gouden jubileum in ’t Schipken Yannick De Spiegeleir

18 december 2018

Roger Vermeulen en Monique De Waegemaker gaven elkaar 50 jaar geleden het ja-woord. Op zaterdag 15 december vierden ze hun gouden jubileum in horecazaak ’t Tschipken. Ze leerden elkaar kennen in de kerk - in de mis van half acht (‘de messe van ’t alverachten’). “Het was toen liefde op het eerste gezicht en dat is nog steeds het geval”, zeggen Roger en Monique. Het koppel is gekend van de voormalige kledingwinkel Company Store op de Zeelse Markt. Als leden van de Reinaert Stappers uit Belsele brachten ze deze zomer de Dodentocht in Bornem tot een goed einde. Schepen Geert Roosenboom mocht de plichtplegingen vervullen en overhandigde hen een herinneringsdiploma.