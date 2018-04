Rode Kruis Zele mag 90 kaarsjes uitblazen... en dat wordt gevierd 21 april 2018

02u57 0 Zele Het Rode Kruis van Zele bestaat negentig jaar en dat vieren ze dit weekend met een uitgebreid feestprogramma.

Het feestweekend werd gisteren afgetrapt met een academische zitting. "We gaven een overzicht van negentig jaar Rode Kruis Zele en reikten meteen ook brevetten en eretekens uit", zegt Hubert De Rycke van Rode Kruis Zele. Vandaag, vanaf 10 uur, gaan de deuren van het Henri Van Daelecentrum open voor een seminarie voor de vrijwilligers van de hulpdiensten van Rode Kruis Vlaanderen. Van 14 tot 16 uur staan er workshops op het programma, zowel binnen als buiten, onder meer over verbanden leggen, informatie over CO-vergiftiging en reanimatie en het gebruik van een defibrillator. De commandowagen van Rode Kruis Vlaanderen, die ingezet wordt bij rampen, zal dan te bezichtigen zijn. Alles gaat door op de site achter de bibliotheek aan de Lokerenbaan.(KDBB)