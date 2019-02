Robin is eerste vrouwelijke kinderburgemeester Yannick De Spiegeleir

07 februari 2019

18u43 0 Zele De kinderen van Zele hebben Robin Van Kerckhove aangeduid als hun kinderburgemeester. Zij is het allereerste meisje dat die functie mag vervullen.

De kindergemeenteraad vergadert vier keer per schooljaar. Tijdens de eerste raad wordt er een kinderburgemeester en schepenen verkozen. Er worden allerlei onderwerpen besproken die de kinderen belangrijk vinden zoals milieu, verkeer, speelgelegenheid, veiligheid en sport.

Leerlingen uit het zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen om hun klas en school te vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad. De eerste kindergemeenteraad ging woensdag door in de raadszaal van het gemeentehuis. Na een rondje ‘wat zijn onze beste ideeën voor een beter Zele?’ werden er 5 vertegenwoordigers verkozen: Jelle Ysewijn, Emiel van Cauwenberghe, Daan Van Avermaet, Louis Van Acker en Robin Van Kerckhove. Na een ex aequo, volgde een tweede stemronde waar Robin Van Kerckhove als winnaar uit de bus kwam.